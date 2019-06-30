إنشاء مدينة للثقافة بالعاصمة الإدارية على مساحة 127 فدانًا

تعتزم مصر بناء مدينة مصرية جديدة للثقافة والفنون على مشارف العاصمة الإدارية الجديدة بحلول منتصف 2022، ومن المتوقع اأن تسهم هذه المدينة في تعزيز الصناعة الفنية في مصر.



وتم بناء المدينة على مساحة 127 فدانًا، وتضم عددًا من المسارح والمعارض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية لجميع أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، بما في ذلك الموسيقى والرسم والنحت والحرف اليدوية، وسيتم تأجيرها للمعارض والفنانين المستعدين لعرض أعمالهم الفنية في المدينة الجديدة.



وتعد دار الأوبرا مكونًا مهمًا للمدينة، حيث توجد به قاعة رئيسية تتسع لـ2000 شخص، بالإضافة إلى مسرحين للموسيقى والدراما ومتحف للشمع، كما ستهتم المدينة بصناعة الفنون والثقافة أكثر بما سيتم عرضه في المسارح ودار الأوبرا والمعارض والمكتبات.