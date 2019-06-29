لاعب كوت ديفوار: سنهزم منتخب المغرب للتأهل

أكد سيرجي أورييه لاعب منتخب كوت ديفوار قدرة الأفيال على التأهل وتخطي دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2019.



كان منتخب كوت ديفوار خسر أمام المغرب بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بينهما أمس بالجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم.



وقال أورييه إن منتخب بلاده لم يخسر حرب، وإنما انهزم في معركة، ويتبقى مباراة إضافية أمام نامييبيا وهم قادرون على تحقيق الفوز والتأهل وتخطي دور المجموعات.



وحول سؤاله عن إصابته قال: "سأخضع إلى فحوصات طبية اليوم، ربما يكون مشواري انتهى لأنني شعرت بألم شديد في قدمي، أتمنى التعافي سريعا والعودة لمساعدة منتخب بلادي في النهوض".