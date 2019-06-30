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مصر

"الزراعة": إصدار نحو 33 ألف رخصة تشغيل للإنتاج الحيوانى

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:26 ص
الزراعة: إصدار نحو
"الزراعة": إصدار نحو 33 ألف رخصة تشغيل للإنتاج الحيوانى
عبدالناصرمحمد
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كشف تقرير لقطاع الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة، إنه تم إصدار تراخيص التشغيل لنحو 33000 رخصة تشغيل لكافة أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بكافة قواعد واشتراطات الأمن والآمان الحيوى داخل وحول الأنشطة.

وقال التقرير، إنه لأول مرة يتم إصدار تراخيص تشغيل لمزارع وإسطبلات الجمال والخيول، كما تم تسجيل مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها لعدد 7500 تسجيله منهم  2700 مستورد 4800 محلى، وكذلك  المشروع القومى لإحياء البتلو تم إقراض عدد 4960 مستفيد لتمويل عدد 50143 رأس بقيمة إجمالية 696.395.000 جنيه، وسجلت نسبة إسترداد القروض 100% وقت إستحقاقها.

وأضاف التقرير، أنه تم إصدار 566 موافقات فنية لإقامة وتأسيس لمشروعات وأنشطة ثروة حيوانية وعلفية وداجنة، كما تم الموافقة على إستيراد عجلات تحت عشار لأول مرة تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى العالى لتناسب صغار المربين، وهذا بخلاف ما يتم إستيراده من عجلات عشار للمزارع النظامية.

وأشار التقرير إلى أنه تم السماح بإستيراد عشرة سلالات جديدة من الأغنام والماعز لأول مرة إلى البلاد ذو معدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى والمناعى العالى، ومتأقلمة مع الظروف البيئية والأجواء المصرية، كما  تم إصدار القرار الوزارى رقم 1160 لسنة 2018 والقاضى بتنظيم صناعة الأرانب لأول مرة، والذى فرق بين مربى الأرانب المتخصص فى تربية الأرانب لإنتاج سلالات للتناسل والتكاثر وبين منتج الأرانب والذى يختص بإنتاج أرانب اللحم فقط، كما  تم إصدار القرار الوزارى 1325 لسنة 2018، والقاضى بتنظيم صناعة النحل وإصدار تراخيص تشغيل مشروعات مناحل العسل ومنتجاتها، وتداول ونقل الخلايا وطوائف النحل.

وأوضح ـنه تم إصدار القرار الوزارى رقم 2080 لسنة 2018 والخاص بالتحديث المستمر لقواعد بيانات الثروة الحيوانية والتحتياجات من اللقاحات البيطرية، وتحديد كمية الرؤوس المطلوب تستيرادها من الثروة الحيوانية والدول المزمع الستيراد منها وذلك طبقًا للموقف الوبائى المحدد بمعرفة وزارة الزراعة، وتحديد كميات اللحوم المبردة والمجمدة والمصنعات من اللحوم طبقًا لاحتياجات السوق المحلى.

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