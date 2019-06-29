مقتل 26 من فصيل مسلح موال للحكومة بأفغانستان على يد طالبان

قال مسؤولون بالحكومة الأفغانية إن مسلحي حركة طالبان قتلوا ما لا يقل عن 26 فردا من

ميليشيا موالية للحكومة في شمال البلاد اليوم السبت، وهو نفس اليوم المتوقع أن تبدأ فيه طالبان ومسؤولون من الحكومة الأمريكية جولة جديدة من محادثات السلام في قطر.



وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في إقليم باجلان.



وقالت الحركة إنها قتلت 28 من أفراد الميليشيا الموالية للحكومة وأصابت 12.



يأتي هذا فيما يبدأ المفاوضون من الولايات المتحدة والمسلحين بطالبان اليوم السبت جولة سابعة من محادثات السلام لإنهاء الحرب فى أفغانستان.



قال مسؤولون أمريكيون مطلعون على المحادثات إنهم سيسعون لوضع اللمسات الأخيرة على جدول لسحب القوات الأجنبية مقابل التزام طالبان بمنع الجماعات المسلحة من استخدام البلاد كقاعدة لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها.