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عالم

ترامب: نتفاوض مع اليابان لإرسالها السيارات لنا مقابل القمح

السبت 29/يونيو/2019 - 10:35 ص
ترامب
ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إننا نتفاوض مع اليابان لأنها أرسلت إلينا ملايين السيارات وأرسلنا إليهم قمح"، معربا عن ترحيبه بافتتاح شركات السيارات اليابانية نشاطا لها في الولايات الأمريكية، خاصة في ولاية "ميشيجان" فضلًا عن ولاية "أوهايو" التي يوجد بها نشاطات أجنبية أخرى غير النشاطات اليابانية، كما رحب بعودة عمل الشركات الأجنبية في بلاده.

وأضاف ترامب - خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بعد اختتام أعمال منتدي قمه العشرين - أن المفاوضات مع الصين تشهد حاليا تقدما عن بداية الأزمة بين البلدين، مشيرًا إلى أن أمريكا ستسمح للشركات الأمريكية ببيع منتجاتها إلى شركة "هواوي" الصينية التي تستخدمها في صناعاتها المختلفة.

وأكد ترامب مجددا على إبقاء التعريفات الجمركية المفروضة بالفعل على سلع صينية، مشيرًا إلى أن بكين ستقوم بشراء منتجات المزارع الأمريكية، وأنه إذا تمكنت واشنطن وبكين من التوصل لاتفاق فسيكون هذا الحدث تاريخي.

وأشاد ترامب بالرئيس الصيني "شي جين بينج"، ووصفه بالزعيم الذكي، كما أنه يعد واحدا من أعظم القادة خلال 200 عام في الصين، مشيرًا إلى أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع بينج.

وصرح ترامب بأنه لا يفكر في الانسحاب من المعاهدة الأمنية المبرمة بين بلاده واليابان، معتبرًا في الوقت ذاته أنها اتفاقية "غير منصفة" حيث إنه وفقا للمعاهدة لا يتعين على اليابان مساعدة الولايات المتحدة على الإطلاق في حال تعرض الأخيرة لهجوم.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه أجرى مباحثات رائعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشددا على أنه لم يفز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب روسيا ولكن لأنه عمل بجدية وذكاء أكثر من منافسته هيلاري كلينتون.

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