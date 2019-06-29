مقتل 15 شخصا إثر انهيار جدار قيد الإنشاء بالهند

لقى 15 شخصا على الأقل مصرعهم بينهم 3 أطفال اليوم السبت، جراء انهيار جدار قيد التشييد على مجموعة من الأكواخ غرب الهند.



وقالت مصادر محلية هندية، إن جدارا ارتفاعه 23 مترا انهار بسبب هطول الأمطار وسقط على مجموعة أكواخ من الصفيح، ما تسبب في مقتل عدد من العمال وعائلاتهم، مضيفة أن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال عدد من الجثث، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة.



وباتت حوادث انهيار المباني تتكرر من حين إلى آخر في الهند، خاصة خلال هبوب الرياح الموسمية من يونيو إلى سبتمبر وهطول الأمطار، التي تضعف أسس المباني التي يتم بناؤها بشكل لا يراعي معايير السلامة.