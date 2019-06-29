قائد تشيلي: صمدنا أمام تقنية الفيديو

قال مدافع وقائد منتخب تشيلي، جاري ميديل، إن فريقه حافظ على الهدوء، خلال الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح، في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، رغم تدخل حكم الفيديو لإلغاء هدفين لـ"لا روخا"، حامل اللقب.



وأوضح ميديل "في كل مرة يتدخل فيها الفار، كنا نتعامل مع الأمر بشكل رائع.. حافظنا على تركيزنا طوال التسعين دقيقة".



وألغى الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا الذي أدار اللقاء، هدفين لمنتخب تشيلي (تشارليز أرانجيز 'ق15' وأرتورو فبدال 'ق72').



وأبرز قائد "لا روخا" أن "تشيلي عرفت كيف تحافظ على الاستحواذ، وحالت دون خلق كولومبيا الكثير من الفرص".



وبفوزها على كولومبيا في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي لمدينة ساو باولو البرازيلية، تأهلت تشيلي لنصف نهائي كوبا أمريكا، حيث ستواجه الفائز من مباراة أوروجواي وبيرو، المقررة اليوم السبت.

