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عالم

بوتين من أوساكا: اللقاء مع ترامب بناء ومثمر

السبت 29/يونيو/2019 - 10:32 ص
بوتين وترامب
بوتين وترامب
أ ش أ
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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، اللقاء الذي جمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "البناء والمثمر"، حيث بحثا العديد من الملفات الهامة ذات الاهتمام المشترك.

وقال بوتين ـ في مؤتمر صحفي عقده عقب الجلسة الختامية لقمة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية اليوم السبت ـ كلفنا وزارتي الخارجية والدفاع للاتفاق حول تمديد معاهدة الصواريخ، ومن المبكر لأوانه التطرق إلى التفاصيل في هذا الموضوع.

وأضاف أن قمة العشرين أجريت وسط أجواء إيجابية من جميع المشاركين، مهنئا الحكومة اليابانية بالنجاح في استضافة هذه القمة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن القادة المشاركين في القمة اتفقوا على ضرورة العمل لتحقيق النمو الاقتصادي.

وبشأن قضية تغير المناخ، قال بوتين إن جميع المشاركين أكدوا استعدادهم لتطبيق اتفاقية باريس لتغير المناخ، وهناك اتجاهات إيجابية نحو هذا الاتجاه، مضيفا أن الولايات المتحدة أبدت رغبتها في المساهمة في قضية تغير المناخ.

وأضاف بوتين أن روسيا تعتزم تطبيق جميع الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بتغير المناخ، مشددا على ضرورة إدراك جسامة الخطر المتعلق بهذه القضية.

كما بحث بوتين مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مسألة الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا سيرجي سكريبال حيث تبادلا الأفكار والرؤى حول هذه القضية.

وقال بوتين إنني على يقين من أنه آن الأوان لتحسين العلاقات بين روسيا وبريطانيا ".

وحول المباحثات مع الطرف السعودي، أشار بوتين إلى أنه بحث مسألة تقليص استخراج النفط طبقا (لأوبك)، وسيتم تمديد الاتفاقيات المتعلقة بهذا الأمر من قبل روسيا والسعودية.

وبشأن المباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بوتين إن بلاده في حوار دائم مع الشركاء الأمريكيين، وأن التواصل بين البلدين ممتاز للغاية من أجل تنسيق الجهود في مجال مكافحة الإرهاب".

وبالنسبة للاجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكد أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن الاستمرار في أعمال مجموعة النورماندي.

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