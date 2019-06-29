القليوبية: افتتاح 6 محطات صرف ومياه في احتفالات ثورة 30 يونيو

كشف محافظ القليوبية، عن افتتاح 6 محطات صرف صحي ومياه شرب، لمواجهة أزمات توفير المياه والصرف الصحي ببعض القرى والمدن بالمحافظة.



وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، أن المحطات المقرر افتتاحها ودخولها الخدمة خلال احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو شملت توسعات محطة مياه شبين القناطر بتكلفة 115 مليون جنيه، ومقرر أن يستفيد منها 50% من قرى مركز شبين القناطر، ومحطة معالجة صرف صحي القلزم بتكلفة 200 مليون جنيه لخدمة قرى (القلزم - طحوريا - الأحراز - الحسانية - عرب الغديري - محطتي رفع صرف صحي السفاينة غرب - والغزاوية بطوخ) بتكلفة 25 مليون جنيه لخدمة قرى الغزاوية والسفاينة، وجاري توصيل الوصلات المنزلية بمعرفة شركة الصرف الصحي ومياه القليوبية.



ولفت إلى أنه سوف يتم افتتاح محطة رفع صحي الناصرية بطوخ بتكلفة 23 مليون لخدمة قرية الناصرية، وجاري إطلاق التيار الكهربائي بالمحطة وتوصيل الوصلات المنزلية، إضافة لمشروع صرف صحي عزبة علي الدين بمركز طوخ بتكلفه 25 مليون لخدمة عزبة علي الدين التابعة لقرية الدير مركز طوخ، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشبرا شهاب بالقناطر الخيرية بطاقة 9 آلاف متر مكعب.



وأوضحت المحافظة أن المحافظة وصلت لنسبة 71% من إجمالي القرى المخدومة بالصرف الصحي، وستصل لـ85% بحلول عام 2022، وسيتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة خلال 4 سنوات.



وأضافت أن هناك عددا من المشروعات جار العمل فيها، بينها محطة معالجة صرف صحي أجهور الصغرى بالقناطر الخيرية بتكلفة 185 مليون جنيه، وتبلغ نسبه تنفيذ الأعمال: مدني 93% وكهروميكا 16% ومتوقع إنهاء الأعمال في ديسمبر المقبل، مشيرا أنه سيتم دفع الأعمال لتسليم المحطة في المواعيد المحددة لتخدم قرى أجهور الصغرى، قرنفيل، البرادعة، عزبة السيد محمد، سندبيس، ترسا، وقرقشندة.



وأشارت إلى أنه جار العمل بمحطة رفع صرف صحي السفاينة غرب بطوخ بتكلفة 25 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم التسليم الابتدائي للمحطة وسيتم البدء في تنفيذ الوصلات المنزلية بمعرفة شركة المياه، ومحطة رفع صرف صحي مجول بمدينة بنها بتكلفة 20 مليون جنيه منوها أنه تم نهو الأعمال وجاري إطلاق التيار تمهيدا للاستلام، وبدء توصيل الوصلات المنزلية للمواطنين وتشغيل المشروع بالكامل.