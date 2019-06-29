مدرب تشيلي: تقنية الفار تؤثر على عفوية المباريات

أقر مدرب تشيلي، رينالدو رويدا، بأن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) تؤثر على "عفوية" المباريات، لكنه أشاد بـ"شخصية" فريقه في تجاوز الهدفين اللذين تم إلغائهما بسبب هذه التقنية، في مواجهة كولومبيا.



وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء اللقاء بفوز تشيلي على كولومبيا، بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل بدون أهداف، قال رويدا: "علينا أن نعتاد على ذلك. الأمر ينزع العفوية، إذ يخلق حالة من الإحباط عقب الاحتفال بتسجيل هدف ثم يلغى في النهاية".



واعتبر مدرب تشيلي أن "الطريق لا يزال طويلا، نظرا لأن هذه البطولة محطة في وسط الطريق، أما الهدف المنشود هو التأهل لمونديال قطر 2022".



وعلى الرغم من أن الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا الذي أدار اللقاء ألغى هدفين لمنتخب "لا روخا" (تشارليز أرانجيز "ق15" وأرتورو فبدال "ق72")، أبرز رويدا أن "الفريق لم يفقد توازنه ولا سيطرته الذهنية بسبب هذه القرارات".



واعتبر مدرب تشيلي أن ركلات الترجيح ليست ضربة حظ، موضحا "أدركت أنه يجب العمل عليها كل يوم.. في تشيلي، كل التدريبات كانت تنتهي بالتدريب عليها".