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رياضة

خاميس رودريجيز: الأرجنتين كانت شبه ميتة وصعدت

السبت 29/يونيو/2019 - 10:31 ص
خاميس رودريجيز
خاميس رودريجيز
وكالات
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أبدى لاعب الوسط، خاميس رودريجيز، أسفه إزاء تعرض منتخب بلاده كولومبيا للإقصاء أمام تشيلي، في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

وقال خاميس "كرة القدم ليست عادلة.. تنظر للأمر وترى كيف هي اللعبة: الأرجنتين كانت شبه ميتة لكنها أصبحت في نصف النهائي، في حين أن كولومبيا التي قدمت عملا جيدا أصبحت خارج البطولة".

ورغم الإقصاء، أبرز لاعب الوسط الكولومبي الجوانب الإيجابية للمحصلة النهائية، وقال "قدمنا بطولة ممتازة وودعناها بلا هزائم"، في إشارة لعدم تعرض "لوس كافيتيروس" لأي هزيمة في الزمن الأصلي للمباريات، التي خاضها منذ انطلاق البطولة.

وأشاد خاميس بالمرحلة الجديدة للمنتخب الكولومبي، تحت إمرة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

وأضاف "أعتقد أننا قدمنا أمورا جيدة أكثر من السيئة، وفي النهاية حين يتعلق الأمر بربع النهائي أو نصف النهائي، فإنك تحتاج لبعض الحظ، وأعتقد أن الحظ لم يكن حليفنا اليوم".

وعن مستقبله، وما إذا كان ينوي العودة لريال مدريد، قال "لدي 20 يوما لأفكر في الأمر".

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