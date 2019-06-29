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مصر

الوزراء ينفي إعلان "الإنتاج الحربي" عن وظائف جديدة

السبت 29/يونيو/2019 - 10:29 ص
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بإعلان وزارة الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الإنتاج الحربي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم إعلان الوزارة وجميع الشركات التابعة لها عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة خلال الفترة الحالية، مُشددةً أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالوزارة وقطاعاتها والوحدات التابعة لها لا يتم نشره إلا من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأشارت الوزارة أن أحدث إعلان لوظائف جديدة قامت الوزارة بطرحه هو الإعلان رقم (1) لسنة 2019، والذي تم نشره من خلال الموقع الرسمي للوزارة في يناير 2019، وذلك للإعلان عن حاجة الوزارة للحاصلين على بكالوريوس الهندسة بتخصصاته المختلفة.

وتهيب وزارة الإنتاج الحربي المواطنين بضرورة توخي الحذر من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بنشر أخبار ومعلومات كاذبة حول الوزارة ووحداتها وشركاتها التابعة، وتحذر الوزارة مَن يخالف ذلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة والواجبة ضده وبما يحفظ حقوق الإنتاج الحربي، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة www.momp.gov.eg.

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