تعرض طالبة لحالة إغماء أثناء تأدية امتحان الجيولوجيا ببني سويف

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، لحالة إغماء أثناء تأدية امتحان "الجيولوجيا والعلوم البيئية" للشعبة العلمية للصف الثالث الثانوي، بمدينة بني سويف.



ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المتمركزة أمام اللجتين الطالبة وتدعى "تقوى.س.ص" 17 سنة من مقر لجنة الثانوية بنات الجديدة بعد تعرضها لحالة إغماء أثناء تأدية امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج وإجراء كافة الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.



ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحانات اتمام العام الدراسي 20182019، حيث يؤدي طلاب شعبة العلمي رياضة امتحان مادة التفاضل والتكامل، بينما يؤدي الشعبة العلمي علوم امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، في حين يواجه طلاب الشعبة الأدبية، مادة علم النفس والاجتماع.



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.