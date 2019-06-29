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رياضة

إينو: منتخب مصر يضم عناصر قادرة هزيمة أوغندا..غدا

السبت 29/يونيو/2019 - 10:26 ص
معتز بالله إينو
معتز بالله إينو
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أكد معتز بالله إينو لاعب الأهلي السابق، أن منتخب مصر يضم في صفوفه عناصر مميزة لديها القدرة على صناعة الفارق وإنهاء الهجمات بشكل جيد وهو ما يبعث بالاطمئنان قبل مواجهة المنتخب الأوغندي، غدا، في قمة مباريات المجموعة الأولى في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا الـ 32 التي تستضيفها مصر حاليا بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخها وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين يليه المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بـ4 نقاط من فوز وتعادل ثم منتخب زيمبابوي في المركز الثالث بنقطة واحدة من تعادل وخسارة وأخيرا منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الرابع بدون نقاط بعد هزيمته في مباراتيه السابقتين.

وقال إينو - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة يتعين عليه انتهاج سياسة التدوير خلال مواجهة الأحد أمام أوغندا، خاصة بعد ضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد تمكن منتخب "الفراعنة" من تخطي عقبة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، متمنيا تحقيق الفوز غدا للحفاظ على صدارة المجموعة لاسيما وأن عامل الجمهور سيمنح المنتخب الوطني دفعة معنوية كبيرة.

وطالب إينو باللعب الجماعي والتحضير السريع خلال تنظيم الهجمات حتى نتخطي عقبة المنتخبات الكبيرة عند مواجهتها في الأدوار المقبلة، معربا عن تمنياته في أن يستكمل المنتخب الوطني مشواره بنجاح نحو الهدف الأكبر بحصد اللقب القاري الثامن.

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