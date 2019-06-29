أورييه: أخشى أن تجبرنى الإصابة على عدم استكمال أمم أفريقيا

أكد قائد كوت ديفوار، سيرج أورييه، أنه يخشى من عدم استكمال كأس الأمم الأفريقية، بعدما غادر الملعب أثر الإصابة فى مبارة فريقه التى منى فيها بالهزيمة 0-1 أمام المغرب.



عانى الظهير الأيمن من عدة إصابات خلال الموسم مع توتنهام هوتسبير، وغاب طويلًا بسبب مشكلات في الفخذ وعضلات الفخذ الخلفية.



وقال أورييه: "أعتقد أنه ربما يكون انتهى الأمر لأني شعرت بشيء ما، ربما أعاني من تمزق".



واجهت كوت ديفوار صعوبات كبيرة أمام المغرب في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، بينما أكد أورييه أن المنافس كان في حالة بدنية أفضل.



وأضاف: "أعتقد أننا واجهنا فريقًا يملك طاقة أكبر، حصل على يوم أكثر للتعافي بعد الجولة الأولى، وأعتقد أننا شعرنا بالإرهاق".