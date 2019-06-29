حقيقة وقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجًا

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا لعدم توافر التمويل اللازم.



وأشار المركز إلى أنه بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا لعدم توافر التمويل اللازم، وأن الحكومة حريصة كل الحرص على رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات بكافة القرى المصرية، حيث تم تخصيص مبلغ مليار جنيه لصالح الوزارة لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر فقرًا كدعم إضافي للخطة الأصلية للعام المالي 20192020، بخلاف مبلغ 300 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، و150 مليون دولار من البنك الدولي لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى الأكثر فقرًا بمحافظات الوجه القبلي، مُشددةً أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.



وأكدت الوزارة أنه تم تنفيذ 1047 مشروع صرف صحى في القرى بنسبة تغطية وصلت إلى 34% من تعداد سكان قرى الجمهورية، والتي من المستهدف أن تصل إلى 44.5% في منتصف 2020.



كما أكدت الوزارة على الاستمرار في تحسين جودة خدمات الصرف الصحى بالقرى، وقد تم خلال عام 2018 تنفيذ 40 مشروعًا لمياه الشرب، بطاقة 1.5 مليون م3يوم، وبتكلفة 5.2 مليار جنيه، فضلاُ عن 174 مشروعًا للصرف الصحي، منها 141 مشروعًا لصرف صحى القرى، بتكلفة 3.5 مليار جنيه، و33 مشروعًا لصرف صحى المدن بتكلفة 4.9 مليار جنيه.



وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (175).