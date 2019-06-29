الوداد المغربي يسعى لاستعادة بن شرقي الهلال السعودي

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نادي الوداد المغربي يسعى لاستعادة أشرف بن شرقي من الهلال السعودي مرة أخرى.



كان بن شرقي انتقل إلى الهلال السعودي، ولكنه لم ينجح في إثبات تألقه مع الزعيم.



ووفقا للتقارير فإن نادي الوداد سيبدأ اتصالاته الرسمية مع الهلال لحسم صفقة بن شرقي وإعادته للفريق المغربي مرة أخرى.



جدير بالذكر أن بن شرقي قاد الوداد المغربي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا عام 2017 على حساب الأهلي المصري.