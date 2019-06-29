ترامب يبدأ ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بعد 4 يوليو

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيبدأ بعد الرابع من يوليو المقبل.



وأضاف ترامب "سنرحل أعدادا كبيرة من الأشخاص.. بدءا من وقت ما بعد 4 يوليو".



كان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى أن الترحيل سيبدأ "ما لم نفعل شيئا اعجازيا جدا".



فيما وافق الكونجرس الأميركي بصورة عاجلة على مبلغ 4،6 مليارات دولار لمواجهة أزمة الهجرة على الحدود المكسيكية، في أعقاب عدد كبير من المآسي التي وقع ضحيتها اطفال، ومناقشات كشفت عن انقسامات في اطار الحزب الديموقراطي.



واضطرت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي، إلى الموافقة، ولم تتمكن من ادخال البنود التي كانت ترغب باضافتها.



وينصّ القرار الذي تمّت الموافقة عليه قبل ذلك بيوم في مجلس الشيوخ المؤلف من أكثرية جمهورية، على تأمين تمويل لاستقبال قاصرين ومراقبة الحدود أيضًا، وهذا ما سيُعتبر انتصارًا للرئيس دونالد ترامب.