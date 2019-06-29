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مصر

إعلامي الوزراء ينفي تداول عملات معدنية فئة "جنيه" دون سكها

السبت 29/يونيو/2019 - 10:18 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول طرح الحكومة عملات معدنية فئة "1 جنيه" غير منقوشة دون سكها ‏وتداولها على المواقع التسويقية بأسعار مُرتفعة تصل إلى 1.125 جنيه.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك ‏الأنباء تمامًا،مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أية عملات معدنية فئة "1 جنيه" أو فئات أخرى قبل الانتهاء من عملية سكها، وأن جميع مراحل إنتاج العملات المعدنية تخضع لعمليات تأمينية عالية الجودة ويتم سكها وفقًا لأحدث الطرق الآلية المُتبعة، مُشيرةً إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن لا أساس له من الصحة يستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم باستيراد الأقراص المعدنية بشكل خام من الخارج للفئة 1جنيه أو لـ 50 أو 25 قرشًا، وأن لديها مصممين يقومون بعمل الرسومات على ظهر العملة، سواء كانت على شكل إسلامي أو فرعوني أو شكل لإنجاز معين مثل ما حدث مُؤخرًا من وجود رسم لقناة السويس الجديدة على العملات المعدنية فئة الجنيه والخمسين قرشًا.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على ‏الوضع الاقتصادي، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

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