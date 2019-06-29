أولياء الأمور: الإعلام يتجاهل صعوبة امتحانات الثانوية العامة

شكى عدد من أولياء الأمور، من تجاهل وسائل الإعلام لصعوبة بعض امتحانات الثانوية العامة، مؤكدين أن هناك اهتمام كبير بجميع الأحداث الجارية، عدا امتحانات الثانوية العامة.



وطالبوا بإلقاء الضوء على بعض الامتحانات التي تفوق قدرات الطلاب، وأن يكون هناك اهتمام خاص بطلاب الثانوية وامتحاناتهم.



وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر، اليوم السبت، على مدرسة الوراق الثانوية بنات، بمنطقة الوراق، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، لتأدية امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، ومادة الجيولوجيا لطلاب شعبة علمي علوم، تفاضل وتكامل لطلاب علمي رياضة.



واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.