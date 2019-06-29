السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

حقيقة فرض ضرائب جديدة على الموظفين في الموازنة العامة 2019-2020

السبت 29/يونيو/2019 - 10:16 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب إضافية على الموظفين لتمويل زيادة الأجور التي تم إقرارها بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019 2020.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم فرض أي ضرائب جديدة على أجور الموظفين تحت أي مسمى أو بند، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بتشريع من مجلس النواب، مُشددةً على أنه تم تخصيص 31 مليار جنيه إضافية بالموازنة العامة الجديدة لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك لتمويل حركة الترقيات بتكلفة ١،٥ مليار جنيه، مشددةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة علي أجور الموظفين، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدًا عن تحريك الضريبة، كما أن الحكومة حريصة على مساندة محدودي الدخل من خلال تعديل قانون 97 لسنة 2018 الخاص بالضريبة على الدخل ومنح خصومات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين تصل في بعض الأحيان لخصم 85% من قيمة الضريبة.

وتابعت الوزارة أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حاليًا لزيادة حصيلة الضرائب ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميًا ومحليًا دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، وتسعى الدولة لمواكبة التطورات في هذا الشأن، خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير المالية: تطوير مصلحة الضرائب يلقى اهتمامًا من القيادة السياسية

رئاسة الوزراء تنفي فرض ضرائب جديدة ضمن منظومة التشريعات الجديدة

معيط: الانتهاء قريبًا من الهيكل التنظيمى الجديد لمصلحة الضرائب

وزير المالية: إرساء نظام ضريبى يتمتع بالشفافية ليساعد على دعم الاستثمار

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

الوزراء ينفي تحمل الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كأس الأمم الأفريقية

منذ حوالي 18 ساعة

رسميًا.. كهربا يشكو الزمالك ويطلب فسخ عقده

منذ حوالي 12 ساعة

لا أتحمل الألم.. "رجل الشجرة" يتمنى بتر يده

منذ حوالي 16 ساعة

بسبب صلاح.. اتحاد الكرة يكذب نفسه

ads

الصور

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

image description

حضور وردة وإصابة جنش.. مران المنتخب استعدادا لأوغندا (صور)

image description

اكتشاف أثري جديد وافتتاح هرم اللاهون بالفيوم

ads

الأكثر قراءة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

بوادر لحل الأزمة.. ترامب يسمح ببيع هواتف هواوي في أمريكا

ستوديو

تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة للجمهور.. تعرّف عليها

ريال مدريد يقترب من التعاقد مع إريكسن

ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها ضد الأطفال (فيديو)

زعماء مجموعة العشرين يتجاهلون الحماية التجارية في البيان الختامي للقمة

رياضة

برشلونة يستمر في الصراع ضد ريال مدريد لضم نجم هولندا

إنجاز بورج التاريخي يلمع أمام نادال في ويمبلدون

لاعب كوت ديفوار: سنهزم منتخب المغرب للتأهل

نيويورك ريد بولز يحقق انتصارا على شيكاجو فاير بالدورى الأمريكى

منوعات

4 ساعات يوميًا أمام التلفزيون قد تقودك إلى الوفاة

نفوق 174 دولفينا بسبب المد الأحمر قبالة ساحل فلوريدا

بكتيريا "الليستيريا" تتلاعب بالمناعة وتهدد حديثى الولادة

4 أيقونات سياحية يمكنك زيارتها فى أوساكا اليابانية

إسلام سياسي

تعزيز الإجراءات الأمنية عقب هجومين لـ"داعش" في الفلبين

إزالة صناديق القمامة من المراخيص تحسبا لأعمال إرهابية بالعاصمة اليابانية

المفتي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى "ثورة 30 يونيو"

الوحدات الكوردية تسلم قيادياً في داعش إلى إيطاليا

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
المزيد
ads

الثقافة

"الخمايسي": "صفقة القرن" لن تمس أرض الفيروز

"ثقافة البحيرة" تحتفل بذكرى 30 يونيو

"حسن معاملة الأصدقاء من ذوي الاحتياجات الخاصة" بثقافة القليوبية

ورش فنية للأطفال بثقافة كفر الشيخ

صفحتنا ع الفيس بوك