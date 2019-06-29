تداول أسئلة التفاضل والتكامل عبر السوشيال ميديا (صور)

تداول طلاب الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا لنماذج لأسئلة وإجابات مادة التفاضل والتكامل، التي يؤديها طلاب الصف الثالث الثانوى في ثامن أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 2019.



ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحانات إتمام العام الدراسي 20182019، حيث يؤدي طلاب شعبة العلمي رياضة امتحان مادة التفاضل والتكامل، بينما يؤدي الشعبة العلمي علوم امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، في حين يواجه طلاب الشعبة الأدبية، مادة علم النفس والاجتماع.



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.