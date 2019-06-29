موعد أهم مباريات اليوم السبت 29-6-2019 .. الكاميرون ضد غانا
السبت 29/يونيو/2019 - 10:13 ص
الدستورطباعة
يقدم الدستور الرياضي أهم مباريات اليوم السبت 29-6-2019 في مختلف المسابقات العالمية والعربية، وعلى رأسها مباريات أمم افريقيا 2019 وكوبا أمريكا.
كوبا أمريكا
أوروجواي × بيرو – في تمام التاسعة مساء
كأس الأمم الإفريقية
موريتانيا × أنجولا- الرابعة ونصف عصرا
الكاميرون × غانا – السابعة مساء
بنين × غينيا بيساو – العاشرة مساء
بطولة الكأس الذهبية
هايتي × كندا – الواحدة صباحا
المكسيك × كويتاريكا – الثالثة والنصف صباحا
كوبا أمريكا
أوروجواي × بيرو – في تمام التاسعة مساء
كأس الأمم الإفريقية
موريتانيا × أنجولا- الرابعة ونصف عصرا
الكاميرون × غانا – السابعة مساء
بنين × غينيا بيساو – العاشرة مساء
بطولة الكأس الذهبية
هايتي × كندا – الواحدة صباحا
المكسيك × كويتاريكا – الثالثة والنصف صباحا