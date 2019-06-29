موعد أهم مباريات اليوم السبت 29-6-2019 .. الكاميرون ضد غانا

يقدم الدستور الرياضي أهم مباريات اليوم السبت 29-6-2019 في مختلف المسابقات العالمية والعربية، وعلى رأسها مباريات أمم افريقيا 2019 وكوبا أمريكا.



كوبا أمريكا



أوروجواي × بيرو – في تمام التاسعة مساء



كأس الأمم الإفريقية



موريتانيا × أنجولا- الرابعة ونصف عصرا



الكاميرون × غانا – السابعة مساء



بنين × غينيا بيساو – العاشرة مساء



بطولة الكأس الذهبية



هايتي × كندا – الواحدة صباحا



المكسيك × كويتاريكا – الثالثة والنصف صباحا