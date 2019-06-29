"قرقاش" يرد على تصريحات "تليرسون" بشأن أزمة قطر

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية السابق ريكس تليرسون، بشأن الأزمة الخليجية، مؤكدًا أن الوزير الأمريكي السابق لم يتعامل بجدية مع الأزمة، ولم يراع أولويات دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب.



وقال "قرقاش" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "من غير اللائق التعليق على التفاصيل الداخلية لشهادة الوزير السابق ريكس تيليرسون أمام الكوجرس، ولكن كشاهد عيان أرى أن فشل جهوده يعود إلى تطلعه إلى حل سريع وسطحي لا يراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع حول دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي".



وأضاف قائلًا: "تيليرسون القادم من القطاع الخاص اتخذ موقفًا محددًا ومبكرًا أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر، ومتابعتنا معه خلصت إلى أن مشاغل الدول الأربع لم تكن في صلب اهتمامه، ومن الواضح أن الوعود القطرية آنذاك حول ملف التطرف والإرهاب لم تف بها الدوحة".



وفي وقت سابق، قال "تليرسون"، إن قرار مقاطعة قطر جاء خلال عشاء خاص بين مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، وستيف بانون وهو مستشار آخر لترامب، وقادة السعودية والإمارات.