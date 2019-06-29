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مصر

يبدأ بـ 12 ألف ويصل إلى 22.. لائحة الأجور داخل منظومة التأمين الصحي الشامل

السبت 29/يونيو/2019 - 03:54 م
جريدة الدستور
سارة سعودى
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أكد مساعد وزير الصحة والسكان، للرقابة والمتابعة، ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور أحمد السبكى، أن رواتب الأطباء المقيمين في منظومة التأمين الصحي الشامل، ستبدأ من 10 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيهًا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أن منظومة الرواتب التى وضعتها وزارة الصحة نصت على أن يكون راتب الطبيب المقيم المتخصص فى تخصصات نادرة مثل رعاية أو تخدير أو الطوارئ من 11 الف إلى 13 الف جنيه شهريا، وأخصائي من 14 الف الى 16 الف جنيه شهريا، وأخصائي تخصصات حرجة من 15 الف الى 17 الف جنيه شهريا، واستشارى من 17 الف الى 22 الف.

وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، أن نظام العمل للأطباء داخل المستشفيات التى ستقدم خدمات التأمين الصحى بمحافظة بورسعيد 42 ساعة أسبوعيا، بحد أقصى 12 ساعة يوميا.

وأوضحت الهيئة الرعاية الصحية أنها تقوم حاليا باستكمال حاجة المنظومة الصحية من القوى البشرية من الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين، فى إطار استعدادات الحكومة لبدء تطبيق المنظومة مطلع يوليو المقبل.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أنها ملتزمة بموعد تطبيق التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد أول يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن التطبيق سيكون تجريبي لمدة شهرين تنتهى فى سيبتمبر المقبل لانتهاء من باقى الاستعدادات للتطبيق الفعلى.

ولفت إلى أنه سيكون هناك زيارات أسبوعية بالمحافظة لمتابعة سير العمل خلال شهر يونيو الجارى، ومتابعة تدريب الأطباء والتمريض وقيادات الصف الثانى بالمستشفيات والوحدات من الاداريين والعاملين بها.

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