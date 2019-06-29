بوتين يعلن عزمه زيارة السعودية في الخريف

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزمه زيارة المملكة العربية السعودية الخريف المقبل، مؤكدا دعمه لرئاسة المملكة مجموعة العشرين العام المقبل.



وأعرب الرئيس الروسي - خلال محادثاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - على هامش قمة العشرين، في أوساكا اليابانية، اليوم السبت، عن سعادته بمناقشة سبل التعاون المشترك حول أسواق الطاقة.



وتوجه بوتين بالشكر لولي العهد السعودي على دعوته لزيارة المملكة العربية السعودية، قائلا "آمل أن تجري هذه الزيارة الخريف المقبل، كما اتفقنا".



من جانبه، قال ولي العهد السعودي:"العلاقات السعودية-الروسية في السنوات القليلة الماضية شهدت تطورا كبيرا جدا في كافة المجالات، السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والاجتماعي.. الشراكة السعودية-الروسية راسخة وموثوقة وقديمة جدا ونعمل على تطويرها، والفرص التي أمامنا أكبر بكثير من ذي قبل".