الرئيس الأفغاني يصدر مرسوما بتشكيل حقيبة وزارية جديدة لشئون السلام

أصدر الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، مرسوما رئاسيا بتشكيل حقيبة وزارية جديدة تحت اسم "وزارة الدولة لشئون السلام"، والتي ستتولى إدارة عملية السلام والمصالحة مع المجموعات المسلحة وعلى رأسها حركة طالبان في الفترة المقبلة.



وقال المكتب الرئاسي الأفغاني - حسبما ذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - إن الرئيس الأفغاني صادق على تعيين عبد السلام رحيمي بصفة المبعوث الخاص للرئيس ووزير الدولة لشئون السلام.



يشار إلى أن رحيمي كان يشغل منصب رئيس مكتب الرئيس الأفغاني.