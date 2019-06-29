بوادر لحل الأزمة.. ترامب يسمح ببيع هواتف هواوي في أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن قمة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا في اليابان، كانت استثنائية، وأن استجابة الصين إيجابية في المحادثات التجارية مع الحكومة الأمريكية.



أضاف ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسمح ببيع الهواتف المحمولة من ماركة هواوي.



وحول أزمة الهجرة مع المكسيك، قال ترامب إن بناء الجدار الفاصل أمر كان لا بد من القيام به من قبل، وأنه يقدر مجهود المكسيك في نشر ما لا يقل عن 6 آلاف جندي بالقرب من حدود جواتيمالا، مشيرا إلى أنه سوف يلتقي مع زعيم كوريا الشمالية والجنوبية.



وحول النزاع التجاري مع الصين، قال إنه سوف يرفع 350 مليون دولار أمريكي كضرائب كانت مفروضة على الصين، وأن الصين سوف تكون المشتري الأول للمنتجات الزراعية الأمريكية.