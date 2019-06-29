السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

بوادر لحل الأزمة.. ترامب يسمح ببيع هواتف هواوي في أمريكا

السبت 29/يونيو/2019 - 09:05 ص
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمينة ذكي
طباعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن قمة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا في اليابان، كانت استثنائية، وأن استجابة الصين إيجابية في المحادثات التجارية مع الحكومة الأمريكية.

أضاف ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسمح ببيع الهواتف المحمولة من ماركة هواوي.

وحول أزمة الهجرة مع المكسيك، قال ترامب إن بناء الجدار الفاصل أمر كان لا بد من القيام به من قبل، وأنه يقدر مجهود المكسيك في نشر ما لا يقل عن 6 آلاف جندي بالقرب من حدود جواتيمالا، مشيرا إلى أنه سوف يلتقي مع زعيم كوريا الشمالية والجنوبية.

وحول النزاع التجاري مع الصين، قال إنه سوف يرفع 350 مليون دولار أمريكي كضرائب كانت مفروضة على الصين، وأن الصين سوف تكون المشتري الأول للمنتجات الزراعية الأمريكية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

منذ حوالي 19 ساعة

مميش: قناة السويس تسجل رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة

منذ أقل من ساعتين

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تعرف على أرخص 5 سيارات فى مصر

ads

الصور

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

image description

حضور وردة وإصابة جنش.. مران المنتخب استعدادا لأوغندا (صور)

image description

اكتشاف أثري جديد وافتتاح هرم اللاهون بالفيوم

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

ads

الأكثر قراءة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

فيفي عبده تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

بسبب صلاح.. اتحاد الكرة يكذب نفسه

ستوديو

أحمد جلال: لماذا اعتذر وردة إذا كان فيديو التحرش مفبرك ؟

هاني حتحوت ينتقد قرار عودة وردة.. ويوجه رسالة لاتحاد الكرة

محمد صبحي يرفض استمراره في "الداخلية" ويبحث عن عرض جديد

أول تعليق من الجهاز الفني للمنتخب على إصابة "جنش"

رياضة

مدرب منتخب مصر: إسعاد الجماهير أهم من عمرو وردة

ميسى قبل مواجهة البرازيل: منافسة صعبة للغاية

موعد مؤتمر منتخب مصر قبل مواجهة أوغندا فى أمم إفريقيا

لاعب جنوب إفريقيا: مباراة المغرب فاصلة.. وفرصنا كبيرة فى التأهل

منوعات

4 ساعات يوميًا أمام التلفزيون قد تقودك إلى الوفاة

نفوق 174 دولفينا بسبب المد الأحمر قبالة ساحل فلوريدا

بكتيريا "الليستيريا" تتلاعب بالمناعة وتهدد حديثى الولادة

4 أيقونات سياحية يمكنك زيارتها فى أوساكا اليابانية

إسلام سياسي

الوحدات الكوردية تسلم قيادياً في داعش إلى إيطاليا

الحكم بـ"المؤبد" على أمريكى في جرائم خاصة بـ"الكراهية"

داعش ينشر تفاصيل استهداف قاعدة عسكرية بالفلبين

ألمانيا تعلن دعمها لـ" أفغانستان" ضد حركة طالبان الإرهابية

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
المزيد
ads

الثقافة

"الترجمة المعمارية".. حلقة نقاشية في بيت المعمار المصري

"ختان الإناث" و"سيناء والتنمية".. ندوات بالحرية للإبداع

"البيئة البدوية وعاداتها التراثية".. بثقافة البحر الأحمر‬

حكاية أحمد سعيد مع الرئيس الليبي: طلبنى القذافي ليسمع صوتي.. والسادات قال لى: أنت حمار

صفحتنا ع الفيس بوك