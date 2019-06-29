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الصحة

علماء صينيون يطورون إسفنجة نانوية تستطيع إزالة وقود الديزل من التربة والماء

السبت 29/يونيو/2019 - 09:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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طور علماء صينيون إسفنجة نانوية يمكنها إزالة وقود الديزل بكفاءة من المياه الملوثة والتربة.

وطور باحثون من معاهد خفي للعلوم الفيزيائية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم –وفقا لنتائج البحث المنشور في مجلة (علوم البيئة) ونشرتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت- مادة ماصة لوقود الديزل صديقة للبيئة، حيث يمكن للإسفنجة النانوية التحكم بفعالية في انتقال وقود الديزل ومن ثم إزالته من الماء والتربة.

ويمكن للإسفنجة النانوية تقليل الآثار السلبية لوقود الديزل على نمو النباتات وديدان الأرض والأسماك، وقد تساعد أيضا في تحقيق إعادة تدوير وقود الديزل.

والمعروف أن تسرب وقود الديزل يؤدي إلى تلوث خطير للمياه والتربة، حيث يحتوي على هيدروكربونات عطرية يصعب تحللها، الأمر الذي يؤثر على نمو الكائنات المائية والمحاصيل، وهو ما أثار قلقا متزايدا في المجال البيئي.

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