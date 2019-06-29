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عالم

رئيس وزراء اليابان: قمة الـ20 خرجت برسالة قوية في مواجهة التحديات

السبت 29/يونيو/2019 - 09:00 ص
رئيس وزراء اليابان
رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي
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أكد رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي" أن قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها اليوم السبت، بمدينة أوساكا اليابانية خرجت برسالة قوية في مواجهة التحديات العالمية.

وأشار شينزو آبي خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة مجموعة العشرين، الى انه رغم اختلاف الموقف ازاء عدد من القضايا، فقد استطاع قادة دول مجموعة العشرين التوصل الى أرضية مشتركة من اجل تجاوز الخلافات وتقريب وجهات النظر للوصول الى عالم أفضل.

وأعرب عن أمله ان تتمكن السعودية التي ستتولى رئاسة مجموعة العشرين خلال العام القادم، المضي قدما لمواصلة النجاح الذي تحرزه مجموعة العشرين التي تمثل 80% من حجم الاقتصاد العالمي، مشيرا الى أن اليابان ستواصل التزامها بالعمل على حشد الجهود ازاء القضايا المطروحة حتى انتهاء رئاستها في نوفمبر القادم.

وفيما يتعلق بالخلافات التجارية الصينية اليابانية، قال شينزو آبي انه التقى الرئيسين الصيني والأمريكي وأكد لهما باعتبارهما أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم ضرورة اقامة علاقات تجارية مستقرة بينهما من خلال مواصلة إجراء محادثات بناءة.

وبالنسبة للتوتر الإيراني الأمريكي، حذر رئيس الوزراء الياباني من ان التوتر يتصاعد في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن العديد من القادة ومنهم الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي اعربوا عن تأييدهم لجهود تهدئة الاوضاع في المنطقة. وأضاف ان اليابان تتعاون مع المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع هناك لما فيه صالح سلام وازدهار العالم.

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