ماكرون: النزاع التجاري بين بكين وواشنطن يؤثر على الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، خلال مشاركته في قمة العشرين، إن الدول المشاركة قد ناقشت سبل مكافحة المشاكل الاقتصادية وتشكيل منتدى للتعامل مع القدرات الزهيدة لبعض الدول، وشدد على ضرورة مناقشة حل إزمة إنتاج الفولاذ بشكل عام.



اضاف ماكرون إن الصراع التجاري الكبير بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يؤثر بالفعل على الاتحاد الاوروبي مناديا بضرورة حل هذه الازمة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.



يذكر أنه تم افتتاح قمة مجموعة الـ20 الجمعة في أوساكا باليابان، حيث يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات، فيما ركزت الجلسة الأولى للاجتماع على الاقتصاد الرقمي، والخصوصية والأمان.