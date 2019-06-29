دول العشرين تجدد التزامها باتفاق باريس للمناخ

انتهت أعمال قمة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا في اليابان في بيانها الختامي، إلى أن الدول المشاركة في القمة سوف تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي العالمي.



وأكد البيان الختامي على أهمية الدعم للإصلاح الضروري في منظمة التجارة العالمية لتطوير مهامها.



ومن ضمن النقاط التي أكد عليها البيان، اتفاق القمة على أن السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع عمل البنوك المركزية.



يذكر أن دول مجموعة العشرين ما عدا الولايات المتحدة جددت التزامها باتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي.



وافتتح قادة مجموعة الـ20 قمتهم الجمعة في أوساكا باليابان، وركزت الجلسة الأولى للاجتماع على الاقتصاد الرقمي، والخصوصية والأمان.