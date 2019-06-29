السيسي يلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة على هامش قمة العشرين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا.



وشدد الرئيس - خلال لقاء أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على هامش قمة العشرين - على تأكيده للتطلع لدفع التعاون والتكامل بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.



ومن جانبه، أشار أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى دور مصر المحوري في أفريقيا والشرق الأوسط.



