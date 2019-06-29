السيسي يلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة على هامش قمة العشرين
السبت 29/يونيو/2019 - 08:41 ص
وسام عطيةطباعة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا.
وشدد الرئيس - خلال لقاء أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على هامش قمة العشرين - على تأكيده للتطلع لدفع التعاون والتكامل بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
ومن جانبه، أشار أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى دور مصر المحوري في أفريقيا والشرق الأوسط.
وشدد الرئيس - خلال لقاء أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على هامش قمة العشرين - على تأكيده للتطلع لدفع التعاون والتكامل بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
ومن جانبه، أشار أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى دور مصر المحوري في أفريقيا والشرق الأوسط.