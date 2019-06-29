بوتين يرحب باستضافة السعودية لقمة العشرين 2020

قال الرئيس الروسي فلاديمي بوتين اليوم السبت، خلال مشاركته في قمة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا باليابان، لولي العهد السعودي، أن بلاده حريصة على تعزيز سبل تعاون روسيا والسعودية في مجال الطاقة.



كما أضاف بوتين، أن روسيا تدعم اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة قمة العشرين العام المقبل.



افتتح قادة مجموعة الـ20 قمتهم الجمعة في أوساكا باليابان، حيث يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.



وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.



ركزت الجلسة الأولى للاجتماع على الاقتصاد الرقمي، وستكون المخاوف بشأن الخصوصية والأمان مدرجة على جدول الأعمال.