رئيس البرازيل يطالب بالتعاون مع إسبانيا في تحقيق ضبط ضابط بحوزته كوكايين

طالب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وزارة الدفاع البرازيلية بأن تتعاون مع السلطات الإسبانية في التحقيق مع ضابط مرافق له ضبط بحوزته 39 كيلوجراما من الكوكايين خلال توجهه إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.



وقال بولسونارو في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت، إن قوات البرازيل الجوية تضم في صفوفها ما يقارب 30 ألف رجل وامرأة، وهم مدربون على التحلي بأعلى القيم الأخلاقية.مضيفا أنه في حال ثبت أن المشتبه فيه ارتكب الجريمة، فستجري محاكمته وإدانته طبقا للقانون.



وكانت السلطات في إسبانيا قد اعتقلت في وقت سابق ضابطا في القوات الجوية البرازيلية ضمن وفد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى قمة العشرين في أوساكا اليابانية، وبحوزته 39 كيلوجراما من الكوكايين.



وأوضحت وزارة الدفاع البرازيلية، أن الضابط جرى اعتقاله في مدينة إشبيلية الإسبانية، وهي محطة توقف، في الرحلة الطويلة بين البلد اللاتيني وأوساكا اليابانية.