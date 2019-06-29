زوجة كارولوس غصن تطالب ترامب وماكرون بمعاقبة اليابان

دعت كارول غصن، زوجة رئيس نيسان المخلوع كارلوس غصن، قادة العالم الذين اجتمعوا في اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين، للتدخل في قضية زوجها الذي يعامل معاملة سيئة.



يواجه غصن اتهامات بإساءة استخدام الأموال والفساد، بينما نفى غصن، الذي يحمل الجنسية الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، هذه الاتهامات ويقول إنه ضحية انقلاب في شركة نيسان موتور.



فيما طالبت كارول القادة بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى محاسبة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لعدم تطبيق نظام عدالة معاملة الرهائن في البلاد.



وقالت زوجة غصن، قد تم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية لزوجي، وقد جاء كل هذا بسبب أن عددًا قليلًا من الأشخاص في نيسان كانوا يعملون على منع الاندماج بين نيسان ورينو مما أدى إلى انقلاب في الشركة.