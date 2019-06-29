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عالم

مصرع 15 شخصًا جراء انهيار سور في الهند

السبت 29/يونيو/2019 - 08:23 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمينة ذكي
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لقى ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم، من بينهم ثلاثة أطفال، عندما انهار سور مجمع بالقرب من موقع بناء على أكواخ مؤقتة للعمال فى مدينة بونة بغرب الهند بعد هطول أمطار غزيرة، وفقا لما ذكره مسؤول من فرقة إطفاء الحرائق اليوم السبت.

وقال المسئول إن عمال البناء كانوا نائمين في الأكواخ عندما انهار جدار المبنى في الصباح الباكر.

وأضاف نحن نحاول إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الجدار وطين التربة، متابع: "أنقذنا حتى الآن ثلاثة عمال".

كما قال مسؤول حكومي في مدينة بونا إن بوني، حيث يوجد مقر بعض شركات تكنولوجيا المعلومات والسيارات، تتساقط الأمطار بكثافة منذ ظهر يوم الجمعة ويمكن أن تضاعف من أزمة الجدار المنهار.

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