اليابان: مجموعة الـ 20 تمثل 80% من الاقتصاد العالمي

قال شينزوا آبي، رئيس الوزراء الياباني، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي في ختام قمة العشرين التي انطلقت أعمالها أمس الجمعة في مدينة أوساكا في اليابان، إن العولمة تشجع نمو الاقتصاد ويجب معالجة الثغرات التي تتوسع باستمرار.



وأضاف أنه على مجموعة الـ 20 مسؤولية كبيرة لأنها تمثل 80% من اقتصاد العالم، مسلطا الضوء على مشكلة التلوث البلاستيكي الذي غزا العالم.



وأكد أن الدول المشاركة في القمة ناقشت العديد القضايا حول أزمة المناخ، مضيفا: نحتاج إلى بناء المبادئ التي تقودنا لمستقبل اقتصادي حر وسوق مفتوحة.



كما قال آبي في وقت لاحق أن اليابان تعمل على حل المشاكل التجارية بين كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية.