شركة سياحية ألبانية: تشغيل رحلات "شارتر" لشرم الشيخ والغردقة 2 يوليو

أعلنت واحدة من أكبر الشركات السياحية في ألبانيا عن بدء تشغيلها لرحلات "تشارتر" أسبوعية لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ، حيث تبدأ أولى رحلاتها يوم 2 يوليو المقبل.



وذكرت السفارة المصرية في تيرانا اليوم السبت، أن هذه الرحلات ستستمر طوال شهور الموسم السياحي الصيفي وحتى شهر سبتمبر القادم.



ويأتى ذلك اتصالاً بجهود السفارة المصرية لتنشيط التبادل السياحي بين مصر وألبانيا، وجهود الترويج السياحي لأهم المقاصد السياحية المصرية، وتواصل السفارة جهودها واتصالاتها مع مختلف الشركات السياحية في ألبانيا لتنظيم رحلات "تشارتر" إلى مصر خلال موسم رأس السنة الميلادية.



وفي 28 فبراير الماضي عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره رئيس جمهورية ألبانيا، إلير ميتا، مؤتمرًا صحفيًا بقصر الاتحادية، وذلك عقب انتهاء مباحثاتهما، حيث توجه الرئيس السيسي في البداية بخالص التعازى لأسر ضحايا حادث محطة مصر، متمنيا الشفاء للمصابين، مؤكدا أنه أصدر توجيهاته للحكومة بالانتقال لموقع الحادث، كما سيتم محاسبة المسئولين عنه عقب انتهاء التحقيقات.