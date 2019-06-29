اليابان: يجب حل النزاع التجاري بين بكين وواشنطن

قال شينزو أبي، رئيس وزراء اليابان، اليوم، إن التوترات الموجودة بين بعض الدول تشكل تحدي للنمو الاقتصادي العالمي.



وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، بختام قمة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا في اليابان، نحن مستعدون لتقديم كل ما يلزم من أجل الوصول لحل للخلاف التجاري بين الصين وأمريكا.



وتابع: إن تعزيز التعليم أساس النمو المستدام، حيث يجب أن تتمتع كل فتاة وكل فتى حول العالم بمستوى تعليم جيد، مشيرا إلى أنه لابد من ضرورة أن تتحد كل الدول لتتشارك رؤية واحدة تهدف إلى القضاء على التلوث العالمي بحلول عام 2050.



يذكر أن أعمال قمة العشرين افتتحت أمس يوم الجمعة بمشاركة 37 دولة ومنظمة.