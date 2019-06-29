مشاركة السيسي في قمة العشرين باليابان وامتحانات الثانوية يتصدران اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومباحثاته مع عدد من قادة العالم على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة أوساكا اليابانية.



الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شارك أمس في أعمال القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، التي ناقشت فى يومها الأول علاقة التجارة والاستثمار بالاقتصاد العالمى وتاثير التحديات المختلفة على التنمية المستدامة فى العالم، مشيرة إلى أن الرئيس يلتقي اليوم انطونيو جوتيريش امين عام الأمم المتحدة وعددا من القادة المشاركين فى القمة .

وأضافت أن يوم أمس شهد نشاطا مكثفا للرئيس السيسى حيث شارك فى قمتين مصغرتين ضمت الأولى رئيسى جنوب افريقيا سيريل رامافوزا والسنغال ماكى سال، والثانية بمشاركة الرئيس الصينى شى جنين بينج ورئيس جنوب افريقيا والسنغال وسكرتير عام الامم المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي التقى بعد ظهر أمس مع رئيس الوزراء الإيطالي جيوسبى كونتي، على هامش انعقاد اعمال قمة مجموعة العشرين.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات الثنائية خاصة أخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب جوليو ريجينى، حيث جدد الرئيس تأكيد سعى مصر للتوصل إلى الحقيقة، مؤكدا الدعم الكامل للتعاون الحالى المشترك الحثيت وغير المسبوق بين السلطات المختصة فى مصر وايطاليا للكشف عن ملابسات القضية.

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء الإيطالى أعرب من جانبه عن التطلع للتوصل للعدالة والحقيقية فى قضية ريجينى والتوصل إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

ويعقد الرئيس السيسي اليوم لقاء ثنائيا مع أمين عام الأمم المتحدة بالإضافة إلى مشاركته فى الجلستين الثالثة والرابعة من قمة مجموعة العشرين إلى جانب ترتيب عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين فى قمة العشرين ومن المقرر أن يتناول جدول أعمال القمة فى يومه الثانى جلسة عن تمكين المرأة وجلسة أخرى عن التغير المناخى والبيئة والطاقة.

وأجرى السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع رئيس الوزراء الايطالي والمستشارة الألمانية؛ فضلا عن حديثه مع الرئيس الفرنسى وعدد أخر من الرؤساء خلال أعمال قمة مجموعة العشرين.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الأهرام) أن الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوى أكد حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوى بما يواكب أحدث نظم التسليح والتكنولوجيا فى العالم، مشددا على أن رجال قوات الدفاع الجوى ماضون على الطريق ومحافظون على المسيرة حتى تظل قوات الدفاع الجوى قادرة على حماية سماء مصر ومجابهة اى تهديدات او تحديات.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى بمناسبة مرور 49 عاما على إنشاء قوات الدفاع الجوي، أن قوات الدفاع الجوى تمتلك القدرات والإمكانات القتالية التى تمكنها من مجابهة العدائيات الجوية الحالية والمنتظرة وأداء مهامها بكفاءة عالية وتأمين الأهداف الحيوية بالدولة.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أن برين هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران هدد أمس أن واشنطن ستعاقب أى دولة تستورد البترول الإيراني، مؤكدا أنه لا توجد إعفاءات فى الوقت الحالي.

وقال إن الشركات الأوروبية أصبح عليها الاختيار بين التعامل إما مع الولايات المتحدة أو إيران، مشيرا إلى أن بلاده ستفرض عقوبات وستصادر أى عمليات شراء مشبوهة للبترول الإيراني.









أخبار اليوم:

بدورها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في ثلاث قمم وعقد العديد من اللقاءات الثنائية مع زعماء العالم المشاركين في قمة العشرين التى بدأت أعمالها أمس باليابان، وشملت مشاركات الرئيس حضور قمة العشرين وكذا قمة مصغرة أفريقية صينية ضمت رؤساء الصين وجنوب أفريقيا والسنغال وسكرتير عام الأمم المتحدة، كما شارك فى قمة افريقية مصغرة بحضور رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي التقي على هامش اجتماعات قمة العشرين بالرئيس الفرنسى والمستشارة الألمانية ورئيس وزراء إيطاليا وولى عهد السعودية ورئيس وزراء الهند ورئيس المجلس الأوروبى ومديرة صندوق النقد الدولى ومدير منظمة الصحة العالمية.

وأكد الرئيس السيسى خلال لقاءاته على الدور المصرى الفاعل الداعم لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة بين الصين وأفريقيا، مشيرا إلى أهمية تحقيق التوازن والمصلحة المتبادلة بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين، وقال إن أفريقيا قطعت شوطا كبير على طريق التكامل القاري.

وأكد الرئيس خلال لقاء عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن مصر تتطلع إلى دعم التعاون الثنائى ومضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية بمصر.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى أكد تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائى بين مصر وألمانيا خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي، وتبادل وجهات النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى وعضوية ألمانيا فى مجلس الأمن.

كما نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية تأكيده أهمية المشاركة المصرية في منتدى بحجم قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا فى مدينة أوساكا اليابانية، مشيرا إلى أن تمثيل مصر لأفريقيا في هذه المناسبة مع طرح الأولويات الأفريقية يعزز جهود مصر التنموية بالتنسيق مع شركائها الأفارقة، كما أكد أهمية هذا الحضور على مستوى قادة الدول الفاعلة في إطار الاقتصاد العالمي وتمثيل مصر لأفريقيا في هذه المناسبة مع طرح الأولويات الأفريقية بما يعزز أيضا من جهود مصر التنموية بالتنسيق مع شركائها الأفارقة والتعاون واستمرار التواصل مع هذه المجموعة من دول العالم التى لها تأثير كبير على رسم السياسات التجارية والاقتصادية العالمية

وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن ميليشيات الحوثى استهدفت بقصف مدفعى مكثف المنازل والأحياء السكنية فى مدينة حبس جنوب الحديدة غربى اليمن، وأفاد سكان محليون أن مدينة حبس تعرضت لقصف عشوائى بالقذائف المدفعية التي طالت الأحياء السكنية ومنازل مواطنين وتأكد على الفور تضرر منزل بصورة مباشرة تحت القصف وسقطت قذائف هاون على احد المنازل والحقت أضرارا بالغة بالمنزل وتهدم السقف بشكل كامل كما واصلت الميليشيات الحوثية القصف على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا غداة استهداف واسع على كافة جبهات الحديدة والساحل.



الجمهورية:

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة وصل إلى محطته قبل الأخيرة ، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية بعد غد الاثنين الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية قبل أن يخوضوا الامتحان النهائي في الجبر والهندسة الفراغية.

وفي شأن آخر، ذكرت (الجمهورية) أن قوات حرس الحدود تمكنت، خلال الشهر الماضي، من ضبط 1882 كجم من الحشيش و2325 كجم من البانجو و 3 كجم من الأفيون ومليون و185 ألف قرص مخدر، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتامين حدود الدولة ومكافحة التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية، كما تم ضبط 2 بندقية قناصة 2 بندقية خرطوش و2 رشاش خفيف 81 دانة و79 عبوة دافعة و860 طلقة مختلفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية لتصنيع أكد أهمية مشاركة مصر في المنتدى العربي الألماني ببرلين بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وأوضح التراس أن التعاون مع ألمانيا إضافة إلى الاستثمارات يهدف إلى تطوير الصناعة في مصر، مؤكدا أهمية التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وبين شركة "دي ام جي موري" الألمانية المتقدمة المصنعة للماكينات والمعدات الخاصة بالمصانع المعروفة بـ"أمهات المصانع" ولديها 16 مصنعا وتستخدم تكنولوجيا متطورة جدا للتشغيل.

وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دعا نظيره الروسى فلاديمير بوتين إلى البقاء بعيدا عن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين المنقعدة فى اوساكا باليابان.

وقال ترامب، مبتسما وهو يجلس إلى جانب نظيره الروسي، "لا تتدخل فى الانتخابات من فضلك" وجاء هذا التعليق الذي يبدو ساخرا من جانب الرئيس الأمريكى بينما كان يرد على سؤال أحد المراسلين عقب ملاحظات موجزة أدلى بها ترامب وبوتين عند بدء محادثات ثنائية بينهما.