السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

إشادة دولية بجهود مصر فى "تمكين المرأة" خلال قمة العشرين

السبت 29/يونيو/2019 - 07:35 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
طباعة
استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه، اليوم السبت، في قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية بحضور جلسة تمكين المرأة، كما شارك أيضًا في جلسة معالجة عدم المساواة.

وصرحت رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي ألقى كلمة خلال جلسة عدم المساواة طرح خلالها المحاور الرئيسية التي تعمل من خلالها مصر في مجالي معالجة عدم المساواة وتمكين المرأة.

وقالت إن العديد من الأطراف الدولية المشاركة في القمة أشادت بالخطوات الكبيرة التي خطتها مصر في مجال تمكين المرأة، مشيرًا الي أن مصر تعتبر من الدول التي حققت معدلات كبيرة للغاية في مجال تمكين المرأة علي كافة المستويات، ولافتًا الى التعديلات الدستورية الاخيرة التي سمحت بزيادة نسبة مشاركة المرأة في البرلمان الي ما يزيد عن ٢٥٪؜.

وأوضحت أن الرئيس السيسي استعرض خلال كلمته دور المرأة المصرية في تنمية المجتمع وتقدير الدولة لها. وأضاف أن هناك العديد من البرامج التي وضعتها الدولة بهدف تمكين المرأة المصرية.

من ناحية أخرى، أكدت الرئاسة أن اللقاءات الثنائية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي بمختلف القادة والزعماء المشاركين في قمة العشرين منذ يوم أمس سواء رئيسي وزراء اليابان وإيطاليا أو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كان هناك إجماع خلال مختلف هذه اللقاءات على الإشادة بالتجربة المصرية الناجحة.

وأضافت أن مصطلح التجربة المصرية الناجحة تكرر خلال مختلف هذه اللقاءات، مشيرًا الي ان مصر تحولت من دولة كانت تعاني اضطرابات شديدة خلال عام ٢٠١١ الي دولة تحقق مؤشرات اقتصادية مرتفعة، ومعدات تنمية بدأت تتجاوز ٦٪؜، فضلًا عن زيادة معدل الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن البيانات الرسمية التي تصدرها المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، أضفت مصداقية كبيرة علي التجربة المصرية الناجحة.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من نصف ساعة

مدرب منتخب مصر: إسعاد الجماهير أهم من عمرو وردة

منذ حوالي 8 ساعات

المنتخب المصري يستدعي محمد أبوجبل

منذ حوالي 10 ساعة

جنش خارج بطولة أمم أفريقيا.. ويغيب 8 أشهر

منذ حوالي 4 ساعات

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

ads

الصور

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

image description

حضور وردة وإصابة جنش.. مران المنتخب استعدادا لأوغندا (صور)

image description

اكتشاف أثري جديد وافتتاح هرم اللاهون بالفيوم

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

ads

الأكثر قراءة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

فيفي عبده تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

بسبب صلاح.. اتحاد الكرة يكذب نفسه

رسميًا.. كهربا يشكو الزمالك ويطلب فسخ عقده

ستوديو

أحمد جلال: لماذا اعتذر وردة إذا كان فيديو التحرش مفبرك ؟

هاني حتحوت ينتقد قرار عودة وردة.. ويوجه رسالة لاتحاد الكرة

محمد صبحي يرفض استمراره في "الداخلية" ويبحث عن عرض جديد

أول تعليق من الجهاز الفني للمنتخب على إصابة "جنش"

رياضة

مدرب منتخب مصر: إسعاد الجماهير أهم من عمرو وردة

ميسى قبل مواجهة البرازيل: منافسة صعبة للغاية

موعد مؤتمر منتخب مصر قبل مواجهة أوغندا فى أمم إفريقيا

لاعب جنوب إفريقيا: مباراة المغرب فاصلة.. وفرصنا كبيرة فى التأهل

منوعات

4 ساعات يوميًا أمام التلفزيون قد تقودك إلى الوفاة

نفوق 174 دولفينا بسبب المد الأحمر قبالة ساحل فلوريدا

بكتيريا "الليستيريا" تتلاعب بالمناعة وتهدد حديثى الولادة

4 أيقونات سياحية يمكنك زيارتها فى أوساكا اليابانية

إسلام سياسي

الوحدات الكوردية تسلم قيادياً في داعش إلى إيطاليا

الحكم بـ"المؤبد" على أمريكى في جرائم خاصة بـ"الكراهية"

داعش ينشر تفاصيل استهداف قاعدة عسكرية بالفلبين

ألمانيا تعلن دعمها لـ" أفغانستان" ضد حركة طالبان الإرهابية

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
المزيد
ads

الثقافة

"الترجمة المعمارية".. حلقة نقاشية في بيت المعمار المصري

"ختان الإناث" و"سيناء والتنمية".. ندوات بالحرية للإبداع

"البيئة البدوية وعاداتها التراثية".. بثقافة البحر الأحمر‬

حكاية أحمد سعيد مع الرئيس الليبي: طلبنى القذافي ليسمع صوتي.. والسادات قال لى: أنت حمار

صفحتنا ع الفيس بوك