اليوم.. البابا تواضروس يستضيف صالون فاطمة ناعوت بالكاتدرائية

أعلنت الكاتبة فاطمة ناعوت عن استضافة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، للصالون الثقافي التي تقيمه شهريًا.



وأشارت "ناعوت" خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أنه من المقرر أن يستضيف البابا تواضروس الصالون الثقافي الخاص بها بالمقر البابوي مساء اليوم السبت.



وأوضحت أن الصالون الثقافي كان سيقام بأحد الفنادق الشهيرة، والبابا تواضروس ضيفًا به، ولكن نظرًا للظروف الصحية الذي يمر بها قداسته قد قرر استضافته بالمقر البابوي.



ويناقش الصالون الثقافي الشهري للكاتبة "فاطمة ناعوت " موضوع "الوطن عند السلف الصالح" من الأجداد الفراعنة.