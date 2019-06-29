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هوندا تستدعى 1.6 مليون سيارة بسبب عيوب تصنيعية

السبت 29/يونيو/2019 - 05:34 ص
هوندا تستدعى 1.6
هوندا تستدعى 1.6 مليون سيارة بسبب عيوب تصنيعية
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تقوم شركة "هوندا" باستدعاء 1.6 مليون سيارة في الولايات المتحدة لاستبدال نافخات وسائد هوائية تاكاتا والتي قد تكون قاتلة، واستكمال عمليات استدعاء مطلوبة قبل ستة أشهر من الموعد المحدد.

تقوم شركة "هوندا" باستدعاء 1.6 مليون سيارة في الولايات المتحدة لاستبدال نافخات وسائد هوائية تاكاتا والتي قد تكون قاتلة، واستكمال عمليات استدعاء مطلوبة قبل ستة أشهر من الموعد المحدد.

عندما تتم عملية الاستدعاء الأخيرة، تقول هوندا إنها ستستعيد 22.6 مليون نافخ في حوالي 12.9 مليون سيارة.

يمكن لأجهزة نفخ تاكاتا أن تنفجر بقوة كبيرة وتفجر علبة معدنية، وتخرج شظاياها.

وقُتل 24 شخصا وجُرح المئات جراء الخلل في جميع أنحاء العالم.

وتعد هوندا أكبر عملاء تاكاتا.

وتشمل عمليات الاستدعاء العديد من طرز هوندا وأكورا من عام 2003 إلى عام 2015، وجميع آلات النفخ البديلة التي تم استلامها صنعت بواسطة تاكاتا في وقت مبكر من عملية الاستعادة.

ولا تشمل عمليات السحب أجهزة نفخ تحتوي على مادة كيميائية تمتص الرطوبة.

وستقرر الحكومة بحلول نهاية هذا العام ما إذا كان ينبغي استدعاؤها.

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