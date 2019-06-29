لاعب جنوب إفريقيا: مباراة المغرب فاصلة.. وفرصنا كبيرة فى التأهل

أعرب بيرسي تاو، مهاجم منتخب جنوب إفريقيا، عن سعادته بالفوز على ناميبيا بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية مصر 2019.



وقال "تاو" في تصريحات إعلامية عقب نهاية المباراة: "أتوقع مواجهة صعبة أمام المغرب في الجولة الختامية للمجموعات، الفريق يتحسن بشكل كبير ونحتفظ بفرصنا في التأهل للدور التالي".



وتابع: "هذه المباراة أفضل من اللقاء السابق، لم نستغل كل الفرص في لقاء ناميبيا، وسوف نحاول استغلالها في المباراة المقبلة أمام المغرب، لأنه سيكون فاصلا في تأهلنا للدور التالي".



وحصل بيرسي تاو على لقب أفضل لاعب في مباراة جنوب أفريقيا وناميبيا، التي انتهت بفوز "الأولاد" بهدف دون رد.



ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب كوت ديفوار بـ3 نقاط، ثم جنوب أفريقيا بالرصيد نفسه، بينما تتذيل ناميبيا ترتيب المجموعة بدون رصيد.