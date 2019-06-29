ثنائى الأرجنتين يتفقان على صعوبة موقعة البرازيل

اتفق نيكولاس أوتاميندي ولاوتارو مارتينيز، ثنائي المنتخب الأرجنتيني، على صعوبة مواجهة البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، بعد التأهل للمربع الذهبي عقب الفوز على فنزويلا بنتيجة 2-0، أمس الجمعة، في دور الـ8.



وقال "أوتاميندي"، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "اعتقد أننا سيطرنا على المباراة في أغلب الفترات، بغض النظر عن بعض الأخطاء البسيطة، لكننا استغللنا الفرص التي سنحت لنا".



وأضاف: "نجحنا في التنظيم الدفاعي بشكل جيد، وأغلقنا المساحات أمام لاعبي فنزويلا طوال المباراة".



واعترف المدافع الأرجنتيني بصعوبة بداية مشوار منتخب بلاده في البطولة، لكنه أشار إلى تطور فريقه، مما منحه القدرة على التأهل للمربع الذهبي ومواجهة البرازيل في الكلاسيكو اللاتيني.



من جانبه، أكد لاوتارو مارتينيز، مهاجم الأرجنتين، صعوبة المواجهة المقبلة ضد البرازيل، لا سيما أن المباراة ستجمع بين "أكبر منتخبين في قارة أمريكا الجنوبية" وفق تعبيره.



واختتم: "لقد قدمنا أداء رائعا في الشوط الأول، وأظهرنا مدى قدرتنا على القيام بأمور عديدة خلال المباراة".