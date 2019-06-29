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رياضة

مدرب ناميبيا: مُحبطون بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا

السبت 29/يونيو/2019 - 01:08 ص
مدرب ناميبيا: مُحبطون
مدرب ناميبيا: مُحبطون بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا
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اعترف مدرب منتخب ناميبيا "ريكاردو مانيتي" أنهم يشعرون بحالة من الإحباط بعد الخسارة مساء أمس أمام منتخب جنوب إفريقيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وخسرت ناميبيا بهدف دون رد في مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة.

وقال "مانيتي" في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "مباراتنا أمام جنوب إفريقيا كانت صعبة للغاية، والدليل هو خسارتنا بهدف دون رد، نشعر بالإحباط بسبب النتيجة".

وأضاف: "فريقنا اتخذ العديد من القرارات الخاطئة في الثلث الأخير من المباراة، ولكن الثلث الأول كانت الأمور تسير على خير ما يرام".

وواصل: "كنت أتمنى تحقيق التعادل ولكننا للأسف خسرنا المباراة، ولذلك لا بد أن أوجه لهم التهنئة، من الواضح بأننا سوف نقوم بعدد من التغييرات البسيطة".

وأردف: "أتينا لتقديم أداء أفضل من كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، كنا على مقربة من تحسين الأداء إلى حد كبير، وربما يكون لدينا الحظ يوم الاثنين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام كوت ديفوار".

وتابع قائلًا: "أحترم كوت ديفوار كثيرًا وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية أمامه، نسعى لتحقيق فوزًا في البطولة التي نشارك فيها، يوم الاثنين هناك مباراتين في المجموعة، الكل يسعى إلى الفوز، المغرب يسعى للوصول إلى النقطة التاسعة، وجنوب إفريقيا إلى السادسة".

وأنهى قائلًا: "كوت ديفوار مُحبط ولكنه يريد الثلاث نقاط وأنا أيضًا".

وتتذيل ناميبيا المجموعة الرابعة بلا نقاط، في حين تتصدر المغرب بـ6 نقاط، وتتساوي كوت ديفوار مع جنوب أفريقيا بـ3 نقاط.

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