بالصور.. على الحجار يحتفل بـ30 يونيو فى الجامعة الأمريكية

تألق الفنان علي الحجار، في حفله الكبير بقاعة أيوارت بالجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، من خلال مجموعة من الأغنيات الوطنية؛ احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو، وسط احتفاء جماهيري مبهر تخللته زغاريد النساء التي سبقتها هتافات الشباب حاملي إعلام مصر.



واستمر "الحجار"، في غناء وصلته الوطنية أكثر من نصف ساعة، بدأها بغناء "عدى النهار"، و"خلي السلاح صاحي" و"راجعين"، ثم "بسم الله" و"حلوة بلادي السمرا" و"دولا مين"، وأنهاها بـ"أحلف بسماها وترابها".



كان "الحجار" قد بدأ حفله كامل العدد في الثامنة مساءً، حيث غنى "يا طالع الشجرة"، و"المال والبنون"، و"من غير ما تتكلمي"، و"عدى"، و"مسألة مبدأ"، و"اللي بنى مصر"، و"في قلب الليل"، و"عارفة"، وشاركه الملحن شادي مؤنس أحدث أغنياتهما معًا، ثم شاركه أحمد الحجار في غناء "عود" و"اعذريني".



وحظي الحفل بوجود شبابي كبير وحضور عدد من الفنانين في مقدمتهم الفنان خالد النبوي.