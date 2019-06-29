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رياضة

موعد مؤتمر منتخب مصر قبل مواجهة أوغندا فى أمم إفريقيا

السبت 29/يونيو/2019 - 06:00 ص
موعد مؤتمر منتخب
موعد مؤتمر منتخب مصر قبل مواجهة أوغندا فى أمم إفريقيا
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يعقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرًا صحفيًا، اليوم السبت، للحديث عن مواجهة أوغندا في كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته أمام أوغندا في التاسعة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ومن المقرر أن يعقد أجيري مؤتمرًا صحفيًا في الحادية عشر من صباح السبت في استاد القاهرة، بينما مؤتمر المدير الفني لأوغندا سيكون في العاشرة صباحًا.

ويخوض منتخب مصر تدريبه الأخير على استاد القاهرة في العاشرة من مساء اليوم السبت على أن يكون تدريب أوغندا في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

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