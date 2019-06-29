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رياضة

مدرب منتخب مصر: إسعاد الجماهير أهم من عمرو وردة

السبت 29/يونيو/2019 - 07:26 ص
مدرب منتخب مصر: إسعاد
مدرب منتخب مصر: إسعاد الجماهير أهم من عمرو وردة
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عبر هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر عن حزنه بسبب إصابة محمود جنش، حارس الفراعنة وخروجه من قائمة الفريق الوطني في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وكان جنش قد أصيب بقطع في وتر إكيلس أثناء مشاركته في مران المنتخب؛ استعدادًا لمواجهة أوغندا المقرر خوضها يوم الأحد المقبل في ثالث جولات دور المجموعات بالأمم الإفريقية.

وقال "رمزي" خلال مداخل هاتفية لبرنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "حزنا على إصابة جنش وكنا نتمنى أن تكون الحالة بسيطة، وخسرنا عنصرًا مهمًا حتى لو لم يشارك بشكل أساسي".

وتابع: "إصابة جنش جاءت في توقيت مفاجئ، ولم أشاهد لحظة إصابته ولكني سمعته يتألم وذهبنا تجاهه وكنا نتمنى أن تكون بسيطة".

وأضاف: "وجود جنش مع أحمد الشناوي كان مهمًا، الآن سنخوض البطولة باثنين حراس مرمى، فهو من الحراس المميزين سواء على المستوى الفني أو الأخلاقي".

وواصل: "جنش سيخضع لعملية جراحية في ألمانيا وسنتواصل مع نادي الزمالك".

وأوضح السبب في استدعاء محمد أبوجبل حارس سموحة لمعسكر المنتخب: "الوحدات التدريبة تستلزم وجود أكثر من حارس مرمى في التدريبات، وهو كان متواجدًا معنا في المعسكر من قبل، ومهم جدًا أن يكون هناك 3 حراس مرمى في التمرين وسيشارك ابتداءً من الغد".

وتطرق هاني رمزي للحديث عن عودة عمرو وردة لمعسكر المنتخب الوطني: "هذا الموضوع أخذ مساحة كبيرة، ومهم جدًا في الإعلام أن نركز على البطولة لأنها صعبة، وهدفنا الأكبر هو إسعاد البلد، وهذا أهم من عمرو وردة وتحقيق البطولة الثامنة".

واستأنف: "نتمنى إغلاق ملف عمرو وردة والتركيز على تحقيق لقب البطولة، ومن الوارد أن نستعين بلاعبين أمام أوغندا ممن لم يشاركوا في المباريات الماضية خوفًا على الأساسيين من الإصابة، أما وردة فسيشارك ابتداء من الدور المقبل".

واختتم: "من الوارد تغيير طريقة اللعب أمام أوغندا فهي أقوى من الكونغو وزيمبابوي ولديها عناصر مميزة تتميز بالسرعة، وضمنا التأهل ولكن نريد تصدر المجموعة".

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